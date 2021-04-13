ФАС возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске

17:48
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске. Компании может грозить оборотный штраф, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС возбудила дело в отношении "Яндекса". Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети интернет", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что сейчас в ведомстве исследуют антиконкурентные практики, к которым прибегала компания, после чего предстоит оценить последствия таких практик.
Если нарушение подтвердится, компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке, подчеркнули в ФАС.
Ранее Федеральная антимонопольная служба оштрафовала "Яндекс" на 200 тысяч рублей за нарушение рекламного законодательства. Компания размещала рекламу финансовых услуг, предоставляемых Niron.Shopping и Mirax Capital, однако у этих компаний не было лицензии на осуществление подобной деятельности.
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