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Москва 24

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Технологии

17:48

ФАС возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске

технологии

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске. Компании может грозить оборотный штраф, сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС возбудила дело в отношении "Яндекса". Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети интернет", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас в ведомстве исследуют антиконкурентные практики, к которым прибегала компания, после чего предстоит оценить последствия таких практик.

Если нарушение подтвердится, компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке, подчеркнули в ФАС.

Ранее Федеральная антимонопольная служба оштрафовала "Яндекс" на 200 тысяч рублей за нарушение рекламного законодательства. Компания размещала рекламу финансовых услуг, предоставляемых Niron.Shopping и Mirax Capital, однако у этих компаний не было лицензии на осуществление подобной деятельности.

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