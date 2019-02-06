"Яндекс" – российский Netflix: компания начинает снимать собственные сериалы

"Яндекс" планирует снимать оригинальные сериалы, первые проекты могут выйти в начале 2020 года. По крайне мере два шоу уже готовы к производству: сериал о чиновниках и коррупции "Министерство" режиссера Романа Волобуева и детектив "Водоворот" Андрея Стемпковского.

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У "Яндекса" далеко идущие планы, они уверяют, что готовы тратить на сериалы бюджеты наравне с крупными российскими телеканалами: серия может стоить 15 миллионов рублей. В этом году "Яндекс" планирует заказать еще восемь-десять проектов, однако их съемки будут зависеть от рейтинга первых сериалов.

У компании уже есть свой онлайн-кинотеатр на базе "Кинопоиска", пользователи смотрят сериалы и фильмы по подписке или покупают их. Собственные сериалы компания заказывает как раз для продвижения своей интернет-платформы и увеличения количества платных подписчиков.

Также у "Яндекса" был опыт продюсирования фильмов: в 2018 году вышли картины "Без меня" и "Черновик". Бюджет первой – 75 миллионов рублей, второй – 280. А в марте 2019 пройдет премьера триллера "Тварь", с Еленой Лядовой в главной роли. И это тоже проект "Яндекса". Телевизионный формат интернет-компания также освоила: в прошлом году выпустила новогоднюю программу.





Егор Москвитин кинокритик Это давно назревшее и очень закономерное решение. У "Яндекса", благодаря "Кинопоиску" и поисковой системе, есть очень важное преимущество над многими из конкурентов – это огромный массив данных, которые позволяют анализировать, какой именно фильм нужен современному зрителю, что смотрят и т.д. Если проанализировать успех Netflix, то он во многом заключается в том, что создатели онлайн-платформы буквально до какой-то десятой доли после запятой знали, чего именно хотят пользователи. То есть самые культовые сериалы – "Корона", "Очень странные дела" – это результат сильного исследования потребительского поведения аудитории. Так что "Яндекс" идет следом за Amazon и Netflix – это абсолютно закономерное решение.

По словам Москвитина, российский рынок онлайна продолжает расти огромными темпами, примерно на 30-40% в год, так что можно сказать, что он еще недостаточно освоен. К тому же, "Яндекс" все делает по принципу так называемого бережливого стартапа, и получается у них хорошо. Сначала они переделали "Кинопоиск", потом добавили прокат, потом трансляции зарубежных сериалов, а теперь начинают создавать свой контент.



Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев