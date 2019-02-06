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Культура

6 февраля, 15:04

"Яндекс" – российский Netflix: компания начинает снимать собственные сериалы

культура кино weekend

"Яндекс" планирует снимать оригинальные сериалы, первые проекты могут выйти в начале 2020 года. По крайне мере два шоу уже готовы к производству: сериал о чиновниках и коррупции "Министерство" режиссера Романа Волобуева и детектив "Водоворот" Андрея Стемпковского.

Фото: depositphotos/ geniuslady

У "Яндекса" далеко идущие планы, они уверяют, что готовы тратить на сериалы бюджеты наравне с крупными российскими телеканалами: серия может стоить 15 миллионов рублей. В этом году "Яндекс" планирует заказать еще восемь-десять проектов, однако их съемки будут зависеть от рейтинга первых сериалов.

У компании уже есть свой онлайн-кинотеатр на базе "Кинопоиска", пользователи смотрят сериалы и фильмы по подписке или покупают их. Собственные сериалы компания заказывает как раз для продвижения своей интернет-платформы и увеличения количества платных подписчиков.

Также у "Яндекса" был опыт продюсирования фильмов: в 2018 году вышли картины "Без меня" и "Черновик". Бюджет первой – 75 миллионов рублей, второй – 280. А в марте 2019 пройдет премьера триллера "Тварь", с Еленой Лядовой в главной роли. И это тоже проект "Яндекса". Телевизионный формат интернет-компания также освоила: в прошлом году выпустила новогоднюю программу.

Это давно назревшее и очень закономерное решение. У "Яндекса", благодаря "Кинопоиску" и поисковой системе, есть очень важное преимущество над многими из конкурентов – это огромный массив данных, которые позволяют анализировать, какой именно фильм нужен современному зрителю, что смотрят и т.д. Если проанализировать успех Netflix, то он во многом заключается в том, что создатели онлайн-платформы буквально до какой-то десятой доли после запятой знали, чего именно хотят пользователи. То есть самые культовые сериалы – "Корона", "Очень странные дела" – это результат сильного исследования потребительского поведения аудитории. Так что "Яндекс" идет следом за Amazon и Netflix – это абсолютно закономерное решение.
Егор Москвитин
кинокритик

По словам Москвитина, российский рынок онлайна продолжает расти огромными темпами, примерно на 30-40% в год, так что можно сказать, что он еще недостаточно освоен. К тому же, "Яндекс" все делает по принципу так называемого бережливого стартапа, и получается у них хорошо. Сначала они переделали "Кинопоиск", потом добавили прокат, потом трансляции зарубежных сериалов, а теперь начинают создавать свой контент.

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Единственная проблема – когда дойдет до конкуренции глобальной, то здесь сложности возникнут большие, чем при обработке только российского рынка, потому что есть исследования, согласно которым пользователи Netflix не подписываются ни на что, кроме Netflix – даже на HBO и Amazon. Убедить людей платить не только за Netflix, но и за проекты "Кинопоиска", будет проблематично. С другой стороны, мы же помним, что "Яндекс" смог победить Uber и Google. Так что, может, и здесь что-то такое получится.
Егор Москвитин
кинокритик

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