ФАС оштрафовала "Яндекс" на 200 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию "Яндекс" за нарушение рекламного законодательства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Летом 2020 года в ФАС России обратился Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров с сообщением о рекламе финансовых услуг компаниями Niron.Shopping и Mirax Capital.
Обе компании предлагали услуги по инвестированию, однако ни у одной из них не оказалось лицензий или разрешений на осуществление такой деятельности, что нарушает пункт 7 статьи 7 Закона о рекламе.
Согласно части 7 статьи 38 Закона "О рекламе", за вышеупомянутое нарушение ответственность несет рекламораспространитель, то есть ООО "Яндекс".
В результате в феврале 2021 года ФАС наложила на ООО "Яндекс" штраф в размере 200 тысяч рублей.
Ранее ФАС возбудила дело против Моргенштерна. В ролике "Клип за 10 лямов" на YouTube рэпер советовал несовершеннолетним обратиться к родителям или к совершеннолетним друзьям с просьбой оформить банковскую карту. Федеральный закон "О рекламе" в целях защиты от злоупотреблений доверием запрещает побуждение несовершеннолетних к приобретению рекламируемого товара.
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