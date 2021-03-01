ФАС оштрафовала "Яндекс" на 200 тысяч рублей

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Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию "Яндекс" за нарушение рекламного законодательства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Летом 2020 года в ФАС России обратился Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров с сообщением о рекламе финансовых услуг компаниями Niron.Shopping и Mirax Capital.

Обе компании предлагали услуги по инвестированию, однако ни у одной из них не оказалось лицензий или разрешений на осуществление такой деятельности, что нарушает пункт 7 статьи 7 Закона о рекламе.

Согласно части 7 статьи 38 Закона "О рекламе", за вышеупомянутое нарушение ответственность несет рекламораспространитель, то есть ООО "Яндекс".

В результате в феврале 2021 года ФАС наложила на ООО "Яндекс" штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее ФАС возбудила дело против Моргенштерна. В ролике "Клип за 10 лямов" на YouTube рэпер советовал несовершеннолетним обратиться к родителям или к совершеннолетним друзьям с просьбой оформить банковскую карту. Федеральный закон "О рекламе" в целях защиты от злоупотреблений доверием запрещает побуждение несовершеннолетних к приобретению рекламируемого товара.