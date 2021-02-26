ФАС возбудила дело против Моргенштерна

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении рэпера Моргенштерна и Альфа-банка по признакам нарушения законодательства о рекламе.
В материалах службы говорится, что в ФАС поступили претензии граждан к рекламе карты Альфа-банка. После проведения экспертизы специалисты службы выявили ряд нарушений.
В ролике "Клип за 10 лямов" на YouTube рэпер советовал несовершеннолетним обратиться к родителям или к совершеннолетним друзьям с просьбой оформить карту.
Федеральный закон "О рекламе" в целях защиты от злоупотреблений доверием запрещает побуждение несовершеннолетних к приобретению рекламируемого товара.
В банке с позицией ФАС не согласились. Там заявили ТАСС, что "это не реклама", а "клип" и "мнение блогера".
"Да, он говорит о нас как о лучшем банке страны, и с этим мнением сложно поспорить", – сказал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.
По его словам, после проекта с Моргенштерном банк получил более 25 тысяч заявок от новых клиентов. Дело будет рассмотрено комиссией ФАС 25 марта.
Ранее сообщалось, что Моргенштерну грозит штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав.
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