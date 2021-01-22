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Общество

20:27

Моргенштерна могут оштрафовать за нарушение авторских прав

суды общество

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Рэперу Моргенштерну грозит штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, речь идет о композиции, которую артист давно использует в своей концертной деятельности.

"...истец просит суд взыскать с Моргенштерна компенсацию за нарушение исключительного права на музыкальное произведение... в сумме 300 тысяч рублей и обязать музыканта прекратить использование [композиции]", – сообщили в пресс-службе.

По данным заявителя, музыкант использовал песню в коммерческих целях для развития своего YouTube-канала, а также для получения прибыли от рекламы.

Судебное заседание назначено на 2 марта 2021 года в 11:15 по башкирскому времени.

Ранее сообщалось, что прокуратура РФ потребовала запретить песню Моргенштерна "Я съел деда".

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