Рэпер Моргенштерн принял участие в передаче "Давай поженимся"

Ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева опубликовала в Instagram видео, на котором рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) находится на съемках шоу.

На кадрах видно, как исполнитель танцует на сцене. На видео также попала предположительная невеста, которая исполняет песню "Снежинка" из кинофильма "Чародеи".

За кадром слышно, как соведущая Роза Сябитова подпевает участнице. Остается неизвестным, в каком именно качестве рэпер может появиться в шоу.

Композитор Виктор Дробыш ранее предложил позвать Моргенштерн или группу Little Big на новогодние огоньки, так как они могут вернуть популярность праздничных программ.