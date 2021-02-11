ФАС возбудила новое дело против Tele2 за необоснованное повышение тарифов

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Дело в отношении оператора Tele2 возбудила Федеральная антимонопольная служба. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С 1 января оператор необоснованно повысил тарифы на связь для более 12 миллионов абонентов. По информации службы, стоимость услуг в среднем выросла на 13%. Повышение Tele2 обосновывает ростом своих затрат.

Как заявили в ФАС, повышение тарифов в отсутствие экономического, технологического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей. В отношении ООО "Т2 Мобайл" возбудили уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Экономически необоснованным также было признано предыдущее повышение тарифов Tele2 – с 12 мая. Компании было выдано предписание с требованием перевести тарифы к надлежащему уровню. Оператор его не исполнил и оспаривает в суде.

"Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде. На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 рублей. <...> Мы открыто информируем клиентов обо всех изменениях и отмечаем, что большинство клиентов спокойно относятся к пересмотру. Это подтверждается статисткой call-центра Tele2, который фиксирует сокращение доли обращений по тарификации. Подчеркнем, что Tele2 предоставила ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях", – в свою очередь заявили в Tele2.

Ранее сообщалось, что в ФАС следят за соблюдением соглашений о сдерживании цен на продукты, нарушений пока не зафиксировано.