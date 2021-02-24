"Яндекс" ответил на предупреждение ФАС

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В "Яндексе" заявили, что исполнение всех требований Федеральной антимонопольной службы к инструментам поисковой выдачи сервиса негативно скажется на качестве поиска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IT-компании.

Ранее ФАС обязала компанию прекратить предоставлять преимущество в поисковой системе "Яндекса" собственным сервисам. Это, по мнению ведомства, занижает позиции других компаний в поиске, что является злоупотреблением доминирующим положением. Предписания "Яндекс" должен выполнить в течение месяца с момента получения предупреждения.

"Мы не согласны с предупреждением ФАС. Некоторые требования предписания уже реализованы в поиске, однако отдельные важные его части мы считаем неправильными. Исполнение всех перечисленных требований ухудшит качество поиска для пользователя, а значит – положение поиска "Яндекса" на рынке по сравнению с конкурентами", – прокомментировали в компании.

Там добавили, что специальные ответы сервисов направлены на качество поиска. При их отсутствии он ухудшается для пользователя.

"Предписание несправедливо, так как направлено только на одного игрока. При этом поисковая доля "Яндекса", например, на iOS меньше 50 процентов", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в организации опровергли информацию о приоритетном показе каких-либо сервисов или компаний при поиске. По их данным, показ основан на метрике полезности. При этом пользователи могут получать расширенные ответы, которые не будут связаны с сервисами "Яндекса". Сегодня интерактивные ответы выдаются для более чем 70 тысяч сайтов.

Ранее внутреннюю утечку, из-за которой были скомпрометированы данные почти 5 тысяч почтовых ящиков, выявила служба безопасности "Яндекса". Владельцам аккаунтов направили уведомления о необходимости смены пароля.

