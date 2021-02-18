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Технологии

13:50 (обновлено 18.02.2021 14:14)

Сбой произошел в работе сервисов "Яндекса"

технологии

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В работе ряда сервисов компании "Яндекс" произошел сбой. Об этом сообщается на портале Downdetector.com, отслеживающем работоспособность интернет-ресурсов.

"Есть сбой в "Яндексе" от 18 февраля 2021 года", – говорится в сообщении.

78% пользовались пожаловались на работу сайта, 15% испытывали проблемы с работой почты, 5% человек не смогли воспользоваться проектом "Яндекс.Деньги".

Про неполадки сообщили в Москве, Петербурге и других российских городах. В настоящее время "Яндекс Go" восстановил работу всех своих сервисов.

Ранее в работе сервисов "Тинькофф банка" произошел сбой. Перевести деньги не получилось у 1% пользователей.

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