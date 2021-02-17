В работе сервисов "Тинькофф банка" произошел сбой

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В работе сервисов "Тинькофф банка" случился сбой. Причина технических неполадок сейчас неизвестна, говорится на сайте Downdetector.com, отслеживающем работоспособность интернет-сервисов.

"Есть сбои у "Тинькофф банка", – следовало из сообщения. По данным портала, 90% клиентов не смогли войти в систему, при этом со сбоями всех сервисов столкнулись 8% пользователей.

Перевести деньги не получилось у 1%. На сбой в работе "Тинькофф банка" пожаловались в Москве, Петербурге и других городах России.

Ранее в работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой. Порядка 83% пользователей WhatsApp испытали трудности при подключении к серверу.