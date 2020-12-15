Сбой произошел в работе "Ростелекома"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сбой произошел в работе российского провайдера цифровых услуг и сервисов "Ростелеком". Сообщения о проблемах поступают почти по всей территории РФ, свидетельствуют данные портала Downdetector.ru, специализирующегося на отслеживании неполадок в работе популярных сетевых ресурсов.

92% пользователей жалуются на проблемы с интернетом, еще 5% – с телефоном. Сбой всех сервисов отмечают 2% пользователей.

Ранее о сбое в работе "Ростелекома" сообщалось 8 июля. Наибольшее количество жалоб поступило от россиян из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Иркутска.

Чаще всего у пользователей возникали проблемы с подключением к интернету. О таких неполадках сообщили 97% опрошенных.

"Ростелеком" – российская телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, сотовой связи и другое.