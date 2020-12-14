Сбой произошел в работе сервисов Google

Фото: youtube.com

В работе YouTube и почты Google произошел сбой. Об этом сообщают пользователи портала Downdetector.

Число жалоб на невозможность подключиться к YouTube за несколько минут выросло более чем до 8 тысяч. О проблемах преимущественно сообщают в Европе. На территории России сбои фиксируются в Москве и Санкт-Петербурге, а также в ряде других городов.

Помимо видеохостинга, проблемы возникли с почтовым сервисом Google. О неполадках сообщили несколько сотен пользователей.

Два дня назад стало известно о масштабном сбое в работе популярного сервиса Instagram. О проблемах заявили пользователи из США, Великобритании, Франции, Венгрии и других стран – у них не загружалась новостная лента.

