Фото: downdetector.ru

Технический сбой произошел в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", сообщает портал Downdetector, который отслеживает происходящие неполадки в работе крупных сетевых ресурсов.

67% клиентов пожаловались на проблемы с входом в систему, еще у 24% произошел сбой всех сервисов, у 9% не проводятся операции по переводу денег.

В основном проблемы фиксируются в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и других.

Ранее сбой произошел в работе поисковой системы Google. Жалобы поступили от пользователей из США, Мексики, Бразилии, Японии, Дании, Бельгии и Германии.

В России незначительное число неполадок зафиксировали среди жителей Казани.

До этого сбой произошел в работе Instagram. У большинства пользователей не получилось загрузить новостную ленту.