Сбой произошел в работе Instagram

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Сбой случился в работе социальной сети Instagram. Об этом сообщает портал Downdetector, который специализируется на выявлении неполадок в функционировании популярных сетевых ресурсов.

"Возможны проблемы с Instagram", – утверждает портал.

По имеющимся данным, на сбои в работе соцсети пожаловались жители США, стран Южной Америки и Европы. В частности, проблемы в функционировании Instagram отметили жители Москвы и Санкт-Петербурга.

58% пользователей заявили о неполадках с загрузкой новостной ленты. При этом 31% опрошенных остался недоволен трудностями при попытке входа в соцсеть. Кроме того, 11% респондентов столкнулись с проблемами при загрузке веб-сайта.

Ранее Сбер сообщил о сбое в работе карт VISA. Сообщалось, что у пользователей не получалось совершать платежи и переводы.

12 ноября пользователи "Почты Mail.ru" рассказали о сбоях в работе сервиса. В компании подчеркивали, что персональные данные пользователей из-за случившегося не пострадали.