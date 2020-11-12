Пользователи "Почты Mail.ru" рассказали о сбоях в сервисе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пользователи почтового ящика Mail.ru столкнулись со сбоями в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector, который отслеживает проблемы с доступностью популярных порталов.

Сбои начались приблизительно с 15:20 по московскому времени. Чаще всего пользователи сообщали о неполадках в самой почте (74% обращений), еще 23% рассказали о сложностях загрузки сайта mail.ru.

"Небольшой процент пользователей почты действительно столкнулся со сложностями со входом в сервис. Мы оперативно определили причины неполадок, работаем над их устранением", – заявили в пресс-службе Mail.ru Group.

В компании подчеркнули, что персональные данные пользователей из-за сбоя не пострадали.

В ночь с 11 на 12 ноября пользователи сервисов Google также сообщили о сбое. Около половины заявителей рассказали о проблемах с поисковиком, еще столько же пожаловались, что не могут войти в свой аккаунт.

