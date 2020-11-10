Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram

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Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram. Уточняется, что неполадки были зафиксированы еще утром. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

После 15:00 по московскому времени количество жалоб начало увеличиваться. По данным сервиса, больше всего пользователей, недовольных работой Instagram, зафиксировано в США, Франции, Великобритании, Германии и Нидерландах.

Чаще всего поступают сообщения о проблемах с загрузкой новостной ленты (81%). 11% пользователей заявили о сбоях в работе Stories, а 6% пожаловались на работу вебсайта.

Ранее пользователи социальной сети "ВКонтакте" пожаловались на проблемы в работе сайта. 50% жалоб были связаны с загрузкой страницы. Еще 46% столкнулись с трудностями при доставке сообщений. 2% респондентов заметили, что не удается войти на сайт "ВКонтакте".