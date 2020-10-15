В работе Facebook и Instagram случился сбой

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В работе социальных сетей Facebook и Instagram случился сбой. Об этом информирует портал Downdetector, который специализируется на отслеживании неполадок в функционировании популярных сетевых ресурсов.

Известно, что сбои начали фиксировать в 22:34 по московскому времени. Так, пользователи из США заметили проблемы в работе Facebook. При этом на неполадки в Instagram пожаловались жители Великобритании, Нидерландов и Испании.

Чаще всего пользователи Facebook недовольны проблемами с новостной лентой. О такой неполадке заявили 36 процентов опрошенных. Еще 34 процента респондентов сообщили о полном отключении соцсети. 29 процентов не смогли авторизоваться.

Пользователи Instagram чаще всего не могут войти в соцсеть (47 процентов). Кроме того, у 35 процентов возникли проблемы с новостной лентой, а у 17 процентов не работает сайт.

Ранее сбой в работе Instagram случился 12 октября. Тогда о проблемах в работе соцсети заявили жители США, Великобритании, Нидерландов, Германии, а также России.

9 октября сбой произошел в работе Facebook. О неполадках в функционировании сети сообщили в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.