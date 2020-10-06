В работе приложения Spotify произошел сбой

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Пользователи столкнулись с проблемами в работе интернет-сервиса Spotify. Согласно данным портала Downdetector, который отслеживает доступность популярных приложений, неполадки замечены в ряде стран.

Больше всего сложностей в работе сервиса наблюдается в Соединенных Штатах, а также в Нидерландах, Великобритании и Германии. Так, чаще всего люди жаловались на проблемы при прослушивании музыки онлайн (порядка 87% жалоб).

Кроме того, 8% пользователей не смогли зайти на сайт, а еще 4% – в свой аккаунт.

В России запустили музыкальный сервис Spotify этим летом. В мире приложение работает с 2006 года.