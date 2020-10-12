Сбой произошел в работе Instagram

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Сбой случился в работе социальной сети Instagram. Об этом передает портал Downdetector, специализирующийся на отслеживании неполадок в работе популярных сетевых ресурсов.

Известно, что сбой в работе Instagram произошел около 22:26 по московскому времени. На работу соцсети пожаловались пользователи из ряда стран. В частности, проблемы в функционировании платформы заметили жители США, Великобритании, Нидерландов, Германии, а также России.

Чаще всего у пользователей возникали проблемы с работой Stories. О такой неполадке заявили 55 процентов опрошенных. Еще 38 процентов респондентов остались недовольны проблемами с загрузкой новостной ленты. При этом у 5 процентов не получилось разместить публикации.

4 октября сбой случился в работе Telegram. Тогда на работу мессенджера пожаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Кирова, Перми, Уфы, Самары, Екатеринбурга и Краснодара.

Позднее основатель Telegram Павел Дуров заявил о восстановлении работы сервиса. Причиной возникновения неполадок стала неисправность оборудования.