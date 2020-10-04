Дуров заявил о восстановлении работы Telegram после сбоя

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Фото: AP/TASS/Tatan Syuflana
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о восстановлении работы сервиса после сбоя.
Дуров отметил, что Telegram вышел из строя в Европе примерно на час. Причиной стала неисправность оборудования.
"Мы уже исправили приложение для iOS, а обновление на пути в App Store. Мы также исправляем наше сетевое программное обеспечение, чтобы минимизировать риски подобных проблем в будущем", – сообщил Дуров в своем Telegram-канале.
Дуров также принес извинения пользователям сервиса. Он отметил важность постоянного доступа к Telegram.
"Мы упорно работаем над достижением 100% безотказной работы", – заключил основатель мессенджера.
Ранее стало известно о неполадках в работе Telegram. Такую информацию предоставил портал Downdetector.
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