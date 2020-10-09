Сбой произошел в работе Facebook

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Cбой произошел в работе социальной сети Facebook, исходит из статистики, представленной на сервисе Downdetector.

В России о неполадках в функционировании сети сообщили в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске. Пользователи из РФ отмечали, что сбои были незначительны.

В то же время в Великобритании, США, Венгрии и Нидерландах больше всего жаловались на работу Facebook. Согласно статистике Downdetector, большая часть отметила сбои в работе новостной ленты (53%). По 23% пользователей пожаловались на проблемы с входом в сеть и на полное прекращение работы соцсети.

7 октября сбой произошел в работе Youtube. Чаще всего проблемы возникали с просмотром видео. С этим столкнулись 80% пользователей.