Сбой произошел в работе видеохостинга YouTube

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Пользователи YouTube столкнулись со сбоем в работе онлайн-видеохостинга. Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сервис начал работать с перебоями около 07:30. Чаще всего проблемы возникали с просмотром видео. С этим столкнулись 80% пользователей. У 14% не работает сайт YouTube. 5% не могут войти в аккаунт видеосервиса.

Проблемы в работе YouTube наблюдаются по всему миру, включая США, Мексику, Бразилию, Великобританию, Нидерланды, Германию и Японию. В России о сбоях сообщили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Ростова-на-Дону.

5 октября россияне столкнулись с проблемами при пользовании соцсетью "ВКонтакте". Так, 63% пользователей сообщили о сбое в работе сайта, 24% пожаловались на трудности при отправке сообщений, 11% испытали трудности при входе в аккаунт. Отмечалось, что проблемы наблюдались в западной части страны.