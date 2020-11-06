В соцсети "ВКонтакте" произошел сбой

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Пользователи социальной сети "ВКонтакте" пожаловались на проблемы в работе сайта. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе соцсети зафиксированы в 18:44 по московскому времени. 50% жалоб связаны с проблемами с загрузкой сайта. Еще 46% столкнулись с трудностями при доставке сообщений.



2% респондентов заметили, что не удается войти на сайт "ВКонтакте". Причина сбоя в работе российской социальной сети сейчас неизвестна.

Ранее сбой случился в работе Facebook. Чаще всего о проблемах сообщали жители США.