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Экономика

17:17

Сбербанк сообщил о сбое в работе карт VISA

экономика

Фото: downdetector.ru

Сбербанк сообщил, что 5 декабря при проведении операций по картам VISA возникли сбои. На данный момент все неполадки устранены, говорится в официальном telegram-канале банка.

"Сегодня из-за технических сбоев у некоторых клиентов могли возникнуть проблемы с проведением операций по картам VISA. Сейчас все неполадки устранены. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

Данные Downdetector говорят о том, что неполадки в работе наблюдались с 14:49 мск. У пользователей не получалось совершать платежи и переводы.

Ранее сообщалось, что Сбербанк рассматривает возможность создания своей криптовалюты. По словам председателя правления банка Германа Грефа, банк уже имеет свои разработки на данную тему, уточнив, что валюта получит название "Сберкоин". Греф также отметил, что сейчас банк находится в активном переговорном процессе с Центральным банком.

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