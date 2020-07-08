Сбой произошел в работе "Ростелекома"

Фото: Ведомости/ТАСС/Максим Стулов

Сбой случился в работе российского провайдера цифровых услуг и сервисов "Ростелеком". Об этом информирует портал Downdetector, специализирующийся на отслеживании неполадок в работе популярных сетевых ресурсов.

Известно, что наибольшее количество жалоб поступило от россиян из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Иркутска.

Чаще всего у пользователей возникают проблемы с подключением к интернету. О таких неполадках сообщили 97 процентов опрошенных.

"Ростелеком" – крупнейший российский провайдер, который занимается предоставлением услуг местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, а также цифрового телевидения и сотовой связи.

Ранее сбой в работе мобильного и домашнего интернета произошел в компании "Билайн". Причиной неполадок стал обрыв магистральных каналов передачи данных.