В "Билайне" рассказали о сбое в работе мобильного и домашнего интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Клиенты мобильного оператора "Билайн" в Сибири и на Дальнем Востоке могут испытывать ограничения в доступе к услугам мобильного и домашнего интернета, абонентов из центральной части России проблемы не затронули, сообщили Агентству "Москва" в компании.

Причиной ограничений в компании назвали обрыв магистральных каналов передачи данных из-за действий третьих лиц. Сейчас делается все, чтобы как можно скорее восстановить полную работоспособность сервисов.

Ранее сайт Downdetector сообщил о сбое в работе "Билайна". Клиенты жаловались на проблемы с мобильным интернетом, работу мобильной связи и на проводной доступ в интернет.

Больше всего сообщений о проблемах поступило из Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, Барнаула, Омска, Владивостока, Москвы, Томска и Кемерова.

11 июня произошел сбой в работе интернет-сервисов Сбербанка. Большая часть жалоб была вызвана невозможностью войти в систему. Чаще всего с проблемами сталкивались пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.