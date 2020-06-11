Сбербанк восстановил работу своих сервисов

20:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты Сбербанка вернули сервисы банка в штатный режим работы. Проблемы, с которыми ранее столкнулись пользователи, устранены, передает ТАСС.
"В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с замедлением в работе отдельных сервисов банка. В настоящее время все системы работают штатно. Приносим извинения за доставленные неудобства", – заявили в пресс-службе банка.
Сбой в работе интернет-сервисов Сбербанка был зафиксирован в четверг, 11 июня. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
К 19:05 было установлено 619 жалоб, спустя 15 минут их число было равно 351 обращению. Согласно сведениям аналитического сервиса, чаще всего с проблемами сталкивались пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.
Большая часть жалоб была вызвана невозможностью войти в систему – об этом сигнализировали 68 процентов пользователей. На втором по популярности месте (19 процентов) – проблемы с переводами денег, а замыкает тройку (12 процентов) указание на сбои в обоих случаях.
Ранее эксперты предупредили россиян о том, что в банковской сфере ожидается рост случаев мошенничества с использованием поддельных банковских приложений. Подобные нелегальные клоны есть у сервисов Сбербанка и Альфа-Банка.
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