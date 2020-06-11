Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС, сообщает ТАСС. Кредитная организация подписала обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли картографического сервиса.

Еще 3% отойдет "О2О Холдингу". Это совместное предприятие банка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта. У основателей и менеджмента 2ГИС сохранится доля 25% в компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выйдут из капитала 2ГИС.

Отмечается, что оценка 100% долей сервиса составила 14,3 миллиарда рублей. В совет директоров компании войдут представители Сбербанка и основателей сервиса.

Сбербанк и 2ГИС хотят развивать технологическую платформу и продукты компании, создавая сервисы, которые упростят повседневную жизнь пользователей и помогут предпринимателям вести бизнес.

Ранее организация вошла в перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей. По состоянию на 23 апреля Сбербанк выдал более 500 беспроцентных кредитов московским предпринимателям.