Европейский центральный банк установил базовую ставку на уровне 0%

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на отметке 0%. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт регионального регулятора.

Для Европы данный показатель является рекордным. При этом ставка по депозитам была сохранена на уровне минус 0,5 процента, а маржинальная – на отметке 0,25 процента.

Как ранее подсчитали финансисты, падение курса евро может значительно сказаться на покупательской способности граждан. Виной этому эпидемия коронавируса, а еще ранее – "торговая война" США и Китая, а также затянувшиеся проблемы с выходом Великобритании из состава ЕС.

В России ключевая ставка установлена на уровне 5,5% годовых. Тем самым этот показатель вернулся на уровень исторического минимума конца 2013 года – начала 2014 года.

