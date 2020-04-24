Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%

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ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года – начала 2014 года. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В прошлом году Центробанк суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 пункта, а на первом заседании 2020 года – еще на 0,25 процентного пункта. На фоне усилившейся неопределенности в связи с пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть регулятор в марте взял паузу.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что этап новой экономической реальности наступает в России и власти полностью готовы к нему. По словам Силуанова, в стране накоплен достаточный запас золотовалютных резервов Центрального банка. Кроме того, существуют резервы правительства, которых хватит для всех изменений, происходящих в экономике и бюджете.