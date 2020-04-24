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Владимир Путин пошутил о снижении ключевой ставки ЦБ РФ.

"Наверное, Эльвира (Набиуллина) сейчас смотрит и думает: "Вам не угодишь. То призывали снижать ставку, теперь снизили, а вы…" – цитирует его РИА Новости.

"Нет, все отлично, я всецело поддерживаю снижение процентной ставки, всецело поддерживаю", – ответил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года – начала 2014 года. В прошлом году Банк России суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 пункта, а на первом заседании 2020 года – еще на 0,25.

Ожидается, что спад ВВП России в этом году может составить 4–6%. В соответствии с прежней оценкой ЦБ РФ прогнозировалось, что российская экономика вырастет на 1,5–2% по итогам 2020 года.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России наступает этап новой экономической реальности и власти готовы к нему. По его словам, в стране накоплен достаточный запас золотовалютных резервов ЦБ. Кроме того, есть резервы правительства, которых хватит для всех изменений, происходящих в экономике и бюджете. По информации Банка России на 20 марта, золотовалютные резервы страны насчитывали 551,2 миллиарда долларов.