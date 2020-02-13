Падение курса евро скажется на покупательской способности граждан ЕС

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В январе 2020 года курс евро опустился на 1,1 процента, что аналитики назвали худшим стартом года за последние пять лет. Дальнейшее снижение оказалось еще более значительным, и речь уже идет о фундаментальной тенденции, сообщает газета "Известия".
Падение курса происходит вопреки оптимистичным ожиданиям финансистов. Ни перемирие в "торговой войне" между Китаем и США, ни определенность с выходом Великобритании из Евросоюза не оказали достаточного влияния на укрепление евро. На фоне данной тенденции снижается покупательская способность граждан.
Значительным фактором, который снизил котировки нефти и других товарных ресурсов, выступает эпидемия коронавируса в Китае. В КНР наблюдаются перебои с поставками товаров, а, более того, еще и снижается спрос на продукцию и услуги из Евросоюза. При этом европейское сообщество является крупнейшим экспортером в Китай.
На курс евро также повлияли текущие политические кризисы в Европе. Несмотря на то что Brexit в целом прошел без значительных затруднений, в странах союза обострились противоречия между действующими режимами и радикальными популистами. Если тенденция сохранится, можно ожидать изменений в сфере управления экономикой и корректировки сложившегося политического консенсуса.
Наконец, еще одной причиной негативных прогнозов по евро эксперты называют слабое развитие высокотехнологичной интернет-индустрии в Европе. На данный момент большая часть рынка занята американскими и китайскими компаниями, и это привлекает значительные инвестиции на американский фондовый рынок, что укрепляет позиции доллара.
По предварительным оценкам, в 2020 году евро не сможет претендовать на звание мировой резервной валюты, поскольку слишком нестабилен. Отмечается, в частности, ослабление курса при каждом признаке неуверенности инвесторов в экономической стабильности ЕС.
В начале февраля эксперты банка Nordea Bank поделились негативным прогнозом относительно курса рубля. По мнению аналитиков, по ходу 2020 года стоимость евро может достичь 71 рубля, а потенциально и превысить 80 рублей в следующем. В перспективе инвесторы будут избавляться от рискованных активов.
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