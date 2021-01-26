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Технологии

12:49

В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой

технологии

Фото: depositphotos/Fesenko

Российские пользователи столкнулись со сбоем в работе WhatsApp, Instagram и Facebook. Такие данные предоставил портал Downdetector, который специализируется на отслеживании функционирования крупных сетевых ресурсов.

Около 55% пользователей Instagram пожаловались на проблемы с загрузкой ленты, 27% – на проблемы с входом в приложение, еще 17% сообщили о сбоях в работе веб-сайта. О проблемах заявляют жители России, Эстонии и Финляндии.

Также сообщается, что порядка 83% пользователей WhatsApp испытали трудности при подключении к серверу, 15% пожаловались на проблемы в работе веб-сайта, 1% столкнулся со сбоем авторизации.

Ранее пользователи пожаловались на сбой в работе Skype. О неполадках при использовании сервиса для видеозвонков сообщали в том числе в Москве.

4 января пользователи Telegram заявили о сбоях в работе сервиса. Проблемы с подключением затронули почти 11 тысяч пользователей.

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