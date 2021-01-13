Пользователи пожаловались на сбой в работе Skype

Фото: depositphotos/everstruslan

Пользователи со всего мира жалуются на сбой в работе Skype. Об этом говорится на портале Downdetector, который отслеживает доступность популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что большинство сложностей связано с входом в профиль. Также возникали трудности при отправке сообщений.

Со сбоями столкнулись пользователи в Соединенных Штатах, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, а также Японии. На неполадки при использовании сервиса для видеозвонков жалуются и россияне, в том числе жители столицы.

Ранее пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе сервиса. Подключение отсутствовало преимущественно в Европе и на Ближнем Востоке.