В "Яндексе" сообщили об утечке данных почти 5 тысяч почтовых ящиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Внутреннюю утечку, из-за которой были скомпрометированы данные почти 5 тысяч почтовых ящиков, выявила служба безопасности "Яндекса". Владельцам аккаунтов направили уведомления о необходимости смены пароля, сообщает RT.

"Внутреннее расследование показало, что несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей предоставлял сотрудник. Из-за его действий были скомпрометированы 4 887 почтовых ящиков", – говорится в сообщении компании.

Там также добавили, что неавторизованный доступ в почтовые ящики уже заблокирован.

По данному факту организовано внутреннее расследование, также процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа, будут пересмотрены, уточнили в "Яндексе".

Ранее эксперты рассказали, какое приложение может заразить смартфон. В конце декабря начали поступать жалобы от владельцев гаджетов, что на их устройствах открывается реклама в браузере без их разрешения.