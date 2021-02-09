В МВД рассказали, откуда россиянам звонят телефонные мошенники

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Первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов рассказал, откуда россиянам чаще всего звонят мошенники. По его словам, немало таких call-центров находятся в странах ближнего зарубежья.

"Данные оперативной практики говорят о том, что достаточно большое количество call-центров находится за пределами РФ. Чаще всего это страны, в которых жители хорошо владеют русским языком, понимают обычаи нашей страны", – отметил он.

По словам Козлова, определить местонахождение злоумышленника достаточно сложно из-за использования VPN и прочих способов скрыть себя в интернете.

Ранее специалисты назвали способы, которыми пользуются мошенники, чтобы узнать баланс банковской карты россиянина.

Как рассказал руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин, злоумышленники могут узнать конфиденциальную информацию о других пользователях из-за ошибок в банковских приложениях.