Эксперты рассказали, какое приложение может заразить смартфоны

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Приложение Barcode Scanner для смартфонов на платформе Android оказалось вредоносным после последнего обновления. Об этом говорится в блоге антивирусной программы Malwarebytes.

В конце декабря в организацию начали поступать жалобы от владельцев гаджетов, что на их устройствах открывается реклама в браузере без их разрешения.

Выяснилось, что никто из людей не устанавливал сторонних программ, все приложения они загружали из официального магазина Google Play.

Как заявили разработчики антивируса, после проверки обнаружилось, что при последнем обновлении разработчик LAVABIRD LTD добавил в свое приложение Barcode Scanner вредоносный код. В итоге из-за него открывалась реклама на телефонах. Данный код оказался скрыт.

Работники Malwarebytes предоставили результаты исследования Google Play. Опасное приложение удалили из онлайн-магазина.

Ранее в МВД рассказали, откуда россиянам звонят телефонные мошенники. Определить местонахождение злоумышленника достаточно сложно из-за использования VPN и прочих способов скрыть себя в интернете.