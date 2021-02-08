Строительство штаб-квартиры "Яндекса" на Воробьевых горах планируют начать летом

15:04
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Строительство новой штаб-квартиры "Яндекса" на Воробьевых горах планируют начать в августе текущего года. Объявлен тендер по выбору генерального подрядчика для строительства, говорится на сайте компании MR Group.
"Компании "Яндекс" и MR Group информируют о начале тендерных процедур по выбору генерального подрядчика для строительства новой штаб-квартиры "Яндекса" в Гагаринском районе Москвы по адресу улица Косыгина, владение 15", – говорится в сообщении
Тендер будет проходить в два этапа. Квалификационный этап стартовал 5 февраля и продлится до 26 марта. А основной этап проведут с апреля по август 2021 года.
Предполагается, что объект введут в эксплуатацию в августе 2023 года. Подать анкету на участие в квалификационном этапе тендера можно до 28 февраля 2021 года.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов ранее рассказал, что Москомархитектура согласовала проект новой штаб-квартиры "Яндекса" в Гагаринском районе. Здание будет состоять из трех "крыльев" разной высоты, объединенных прозрачным атриумом. В комплексе обустроят подземный паркинг, а также разместят на первых этажах различные сервисы, полезные для горожан.
Также в штаб-квартире будут организованы образовательный комплекс, музей "Яндекса" и два крупных конференц-зала. Кроме того, компания планирует профинансировать благоустройство территорий рядом с комплексом.
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