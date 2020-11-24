"Яндекс" возглавил рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Компания "Яндекс" заняла первое место в списке 50 лучших работодателей России по версии журнала Forbes.

При составлении рейтинга подсчитывались баллы по таким показателям, как зарплата, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру, востребованность, забота об экологии и благотворительность. Кроме того, влияние на итоговый балл оказал опрос экспертов.

"Яндекс" (74,2 тысячи сотрудников) занял первую строчку списка с итоговым баллом 63,9, на втором месте расположилась алмазодобывающая компания "Алроса" (65,3 тысячи сотрудников) с оценкой 63,7 балла, на третьем месте оказался Тинькофф банк (73,4 тысячи сотрудников), заработавший 61,2 балла.

Четвертое место занял "Сибур Холдинг" (85,4 тысячи сотрудников), набравший 61,1 балла , пятое – "Газпромбанк" (76,2 тысячи сотрудников) с 60,5 балла. Также в десятку лучших вошли Splat (59,6 балла), ВТБ (59,3 балла), Сбербанк (59,2 балла), МТС (58,6 балла) и "Полюс" (58,4 балла).

Отмечается, что для составления рейтинга Forbes разослал анкеты в 200 компаний, а также разместил опросник на своем сайте, чтобы любая компания могла поучаствовать в составлении рейтинга. Недостающую информацию журнал брал из открытых источников.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг знаменитостей, которые продолжают зарабатывать даже после своей смерти. На первом месте 8-й год подряд находится Майкл Джексон. На его имени заработали 48 миллионов долларов.