Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Москомархитектура согласовала проект новой штаб-квартиры "Яндекса" в Гагаринском районе. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Уточняется, что при строительстве будет реализована сложная технологичная и современная архитектура.

"Фасады здания будут облицованы светлыми титановыми панелями, витражное остекление закроет часть стен и атриум. Вдоль фасада и на кровле будут террасы", – рассказал он.

Здание будет состоять из трех "крыльев" разной высоты, объединенных прозрачным атриумом. В комплексе обустроят подземный паркинг, а также разместят на первых этажах различные сервисы, полезные для горожан. Также в штаб-квартире будут организованы образовательный комплекс, музей "Яндекса" и два крупных конференц-зала. Кроме того, компания планирует профинансировать благоустройство территорий рядом с комплексом.

Ранее Сергей Кузнецов отмечал, что штаб-квартира "Яндекса" станет примером качественной архитектуры международного уровня. Он заявлял, что ее концепция интересна и качественно выполнена.