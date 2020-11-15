Ледовый дворец и реконструированный Дом культуры: как меняется район Сокольники

10:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичным жителям рассказали, как изменился район Сокольники за последние несколько лет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, серьезно преобразился местный парковый комплекс. Здесь открыли новый скейт-парк, которым могут пользоваться как новички, так и опытные спортсмены. Кроме того, обновили комплекс "Изумрудный город", который стал одним из самых больших инклюзивных парковых пространств в Москве.
Сад астрономов также подвергся реконструкции. В его центре появился сквер, вокруг которого располагаются макеты планет. Также в саду сделали подсветку вдоль дорожек, которая работает в вечерние часы.
Помимо этого, в "Сокольниках" запустили новое колесо обозрения. Его высота составляет 35 метров, а на нем разместили 18 кабинок с панорамным остеклением. Кроме того, обновили Сиреневый сад путем озеленения и благоустройства Сухого ручья.
В районе Сокольники планируют построить новый инфекционный корпус для больницы Святого Владимира. В нем обустроят лабораторию и хирургическое отделение, а также диагностическую службу.
Отмечается, что за последнее время в районе обустроили территории восьми детских садов и школ. В частности, были восстановлены газоны и асфальтовые дорожки, а на площадках заменили резиновое покрытие и установили тренажерные комплексы.
Кроме того, для местных жителей работают центр "Мои документы", открытый в 2016 году, а также отдел социальной защиты населения. В марте 2020 года в районе заработало городское клубное пространство "Мой социальный центр".
Кроме того, в Сокольниках есть Дом культуры имени Русакова, который до этого был закрыт на реконструкцию. Он примечателен тем, что является памятником русского авангарда 1920-х. Сообщается, что в ходе реконструкции были воссозданы интерьеры и исторический облик здания.
Спортивная инфраструктура также является важной частью развития района Сокольники. В частности, с 2021 года будет проводиться реконструкция местного ледового дворца. Первый этап включает в себя строительство нового здания тренировочного комплекса, второй – возведение большой арены на 12 тысяч мест.
Кроме того, за последнее время реконструировали две спортивные площадки на улицах Егерская и Олений Вал: были оборудованы футбольные и баскетбольные площадки, а также тренажерные комплексы.
На некоторых улицах района соорудили новые детские площадки. Сообщается, что в ближайшее время в Сокольниках планируют оборудовать многофункциональную спортивную площадку на Сокольническом валу.
Ранее москвичам рассказали, как развивается Отрадное. Вскоре в районе введут в эксплуатацию образовательный комплекс на 500 мест и построят новую школу на 550 учеников в 2022 году. Кроме того, в Отрадном регулярно капитально ремонтируют поликлиники, музыкальные школы, библиотеки, а также строят новые объекты.
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