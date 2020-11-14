Москвичам рассказали, как развивается район Отрадное

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В районе Отрадное в Москве в настоящее время проживает порядка 184 тысяч человек. Данная территория благоустроенна и имеет хорошо развитую инфраструктуру. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в Отрадном есть большое количество достопримечательностей, среди которых сквер рядом с одноименной станцией метро, объединивший религии "Малый Иерусалим", стадион "Отрада", набережные, парки, ботанический сад, а также самая длинная в Москве группа жилых домов длиной в 1 100 метров.

Новый образовательный комплекс на 500 мест, строительство которого завершили осенью, планируют ввести в эксплуатацию в Сигнальном проезде. В 2022 году в Высоковольтном проезде может появиться новая школа на 550 учеников.

Кроме того, в Отрадном регулярно капитально ремонтируют поликлиники, музыкальные школы, библиотеки, а также строят новые объекты. Например, возобновлено строительство молодежного досугового центра.

Уточняется, что для пассажиров, курсирующих в данном районе, предусмотрена хорошо развитая транспортная сеть. Здесь есть станции метро "Владыкино", "Отрадное", станция МЦК "Владыкино", платформа "Дегунино" МЦД-1. Также горожанам доступен крупный транспортно-пересадочный узел. Им в часы пик пользуется более 33,5 тысячи человек. Также там курсирует наземный транспорт, среди которого есть и электробусы.

Планируется, что в скором времени под путями Савеловского направления появится проезд для соединения улиц Хачатуряна и Дубнинскую. Также могут продлить Сельскохозяйственную улицу и построить дорогу с эстакадой через железнодорожные пути. Через район пройдет и часть Северо-Восточной хорды.

В Отрадном помнят и об отдыхе горожан. Возле станции метро "Отрадное" есть Аллея Славы со спортивными и детскими площадками, отремонтированной сценой, кустарниками и деревьями.

Сквер с большими качелями и лавочками есть и на улице Пестеля. Для детей там обустроен скалолазный комплекс, для любителей активного спорта – памп-трек. Еще один сквер располагается на улице Декабристов. В его центре находится пушкинский дуб с героями лукоморья.

Зимой на территории района открывают два катка с искусственным льдом и теплыми раздевалками. Летом для жителей доступен стадион "Отрада". В ближайшее время его реконструируют.

Во дворах специалисты высаживают деревья и кустарники, проводят благоустройство территории.

По сообщениям портала, в районе реализуют строительство будущего технопарка "Отрадное". В настоящее время он уже включает девять корпусов, где располагаются офисы. Суммарно там работает более 100 компаний, где заняты около 4 тысяч человек.

Ранее стало известно, что новая прогулочная зона с благоустроенной набережной появится на территории Спасского затона. Согласно проекту планируется создать линейный парк для прогулок, спорта и активного отдыха. Там оборудуют беговые и велодорожки, устроят вечернее освещение и смотровые площадки.

