Спортивный комплекс на территории бывшего аэродрома построят в Москве

15:48
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Москве на территории бывшего Тушинского аэродрома появится новый спортивный комплекс. Его строительство запланировано на 2021 год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что площадь объекта составит более 300 тысяч квадратных метров. Комплекс построят на Летной улице.
"Это важный спортивный объект, он возводится за счет инвестора. В следующем году будем его сдавать", – подчеркнул Бочкарев.
Уточняется, что комплекс будет состоять из трех блоков: центра художественной гимнастики, ледовой арены и центра автомобильного спорта. Все они будут оборудованы необходимыми помещениями. Проектом также предусмотрено строительство бассейна и секции по фехтованию.
Ранее сообщалось, что реконструкция столичного футбольного стадиона "Москвич" может завершиться в 2022 году. Площадь стадиона составит 9 тысяч квадратных метров вместе 1,8 тысячи. Арена будет предназначена для 4,2 тысячи зрителей. Футбольное поле покроют натуральным травяным газоном и установят там системы автоматического полива и обогрева.
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