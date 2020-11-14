Спортивный комплекс на территории бывшего аэродрома построят в Москве

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве на территории бывшего Тушинского аэродрома появится новый спортивный комплекс. Его строительство запланировано на 2021 год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что площадь объекта составит более 300 тысяч квадратных метров. Комплекс построят на Летной улице.

"Это важный спортивный объект, он возводится за счет инвестора. В следующем году будем его сдавать", – подчеркнул Бочкарев.

Уточняется, что комплекс будет состоять из трех блоков: центра художественной гимнастики, ледовой арены и центра автомобильного спорта. Все они будут оборудованы необходимыми помещениями. Проектом также предусмотрено строительство бассейна и секции по фехтованию.

Ранее сообщалось, что реконструкция столичного футбольного стадиона "Москвич" может завершиться в 2022 году. Площадь стадиона составит 9 тысяч квадратных метров вместе 1,8 тысячи. Арена будет предназначена для 4,2 тысячи зрителей. Футбольное поле покроют натуральным травяным газоном и установят там системы автоматического полива и обогрева.

