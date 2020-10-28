На Воробьевых горах в Москве откроют детскую горнолыжную школу

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Детская горнолыжная школа "Новая лига" на Воробьевых горах в столице начнет работу с 1 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Спустя четыре года после начала реконструкции спортивного комплекса "Воробьевы горы", которая заключалась в восстановлении спортивных объектов, спортивный кластер вновь возвращает себе исторический статус – московский центр по подготовке молодых спортсменов", – сообщили в пресс-службе учреждения.
Занятия в школе будут посвящены лыжам и сноубордам. Запись на курсы уже открыта на официальном сайте организаторов. В дальнейшем планируется дополнить программу катанием на роликовых коньках и физподготовкой в межсезонье.
Детей в школе "Новая лига" разделят по возрастным группам: от 4 до 6 лет и от 6 до 14 лет. Кроме того, здесь откроют курсы для взрослых, которые планируют поехать в горы.
Как следствие, самым младшим ученикам предоставят отдельный склон у средней станции канатной дороги на Воробьевых горах. Для остальных занятий подготовят основной склон протяженностью более 200 метров.
В конце сентября 2020 года Сергей Собянин осмотрел ход строительства спортивного комплекса с катком в столичном районе Чертаново Центральное. Мэр напомнил, что объект предназначен для тренировок спортсменов ФСО "Хоккей Москвы".
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