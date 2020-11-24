Новогодний онлайн-марафон вакансий пройдет в центре "Моя карьера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-марафон для желающих найти работу до Нового года состоится в Москве с 30 ноября по 4 декабря. Его проведет центр "Моя карьера", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В мероприятии примут участие порядка 100 компаний, которые предложат москвичам более 10 тысяч вакансий.

Директор центра "Моя карьера" Ирина Швец отметила, что в конце года обычно достаточно сложно найти место работы.

"Мы активно сотрудничаем с работодателями, которые даже в сложных условиях продолжают набор специалистов. При этом вакансии подобраны для максимально широкого круга соискателей. Есть такие, которые не требуют специальной квалификации или специфического опыта работы. Но найдутся предложения и для узкопрофильных специалистов", – подчеркнула Швец.

Отмечается, что все дни марафона будут посвящены определенным темам. 30 ноября соискателям расскажут об актуальных вакансиях в области продаж, услуг и розничной торговли, а также о работе с документами. Данные рабочие места подойдут тем, кто желает работать рядом с домом в разных районах Москвы и Подмосковья.

Во второй день будет представлена актуальная информация для студентов, женщин с детьми и тех, кто желает работать по гибкому графику. Встреча состоится под лозунгом "Работаю, когда хочу, работаю, когда могу".

2 декабря специалисты расскажут о вакансиях, где предусмотрена удаленная занятость. На выбор можно будет ознакомиться с предложениями с разным графиком: от нескольких часов до полного рабочего дня.

Рабочие места в сфере обеспечения безопасности, строительства, телекоммуникаций, электро- и газоснабжения, производства соискатели смогут изучить 3 декабря. В последний день марафона его участникам предложат вакансии в области юриспруденции, подбора персонала, кадрового делопроизводства, ИТ, маркетинга и рекламы, дизайна и швейного дела. На данную встречу необходимо подготовить резюме.

Во время мероприятия все участники смогут задавать интересующие их вопросы, а также моментально откликаться на понравившиеся им вакансии.

Для участия в марафоне необходима предварительная регистрация. Она проводится на каждый день отдельно. Ссылка на трансляцию будет приходить на электронную почту за сутки до начала мероприятия.

Отмечается, что, став клиентом центра "Моя карьера", соискатель получает личный кабинет на портале mos.ru и личного карьерного консультанта. Последний помогает во всех вопросах, связанных с поиском работы.

Ранее сообщалось, что столичный центр занятости "Моя карьера" организует онлайн-встречи для студентов, на которых можно узнать о возможностях центра, об актуальных вакансиях, а также пообщаться с карьерными консультантами.

