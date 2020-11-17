Центр "Моя карьера" проведет еще 20 онлайн-встреч для студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный центр занятости "Моя карьера" организует онлайн-встречи для студентов, на которых можно узнать о возможностях центра, об актуальных вакансиях, а также пообщаться с карьерными консультантами. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Первая дистанционная сессия со специалистами центра прошла в начале ноября. В ней приняли участие более 30 студентов Академии социального управления. В ближайшее время запланировано еще 20 сессий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на встречах специалисты центра рассказывают о возможностях волонтерской деятельности: как этот опыт может помочь в дальнейшем профессиональном пути.

При этом за каждым студентом после встречи закрепляется личный помощник, сопровождающий соискателя в процессе поиска работы до непосредственного трудоустройства. Студентам составят карту рекомендаций по посещению тренингов в центре, а также помогут подготовиться к собеседованию.

Ранее столичные эксперты запустили бесплатный обучающий курс "Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование". Курс, созданный центром занятости "Моя карьера" и компанией Google, доступен на новой платформе "Google Навыки". Как отмечалось, программа будет полезна недавним выпускникам, людям, попавшим под сокращения, гражданам в декрете и другим желающим найти новую работу.

В программу вошли три модуля: "Подбор подходящих вакансий", "Резюме, портфолио и сопроводительные письма", "Прохождение собеседования и выбор наилучшего предложения".