Эксперт назвал настоящую цену электроэнергии для россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Показатели текущих тарифов на электроэнергию в настоящее время в среднем ниже на 30–50 процентов экономически обоснованных. Об этом РИА Новости рассказал заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.

Речь идет о населении и приравненных к нему потребителях, потребителях неценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), территориально изолированных энергосистем, а также отдельных частей ценовых зон ОРЭМ, где наблюдаются особенности функционирования оптового и розничных рынков.

"Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2–3 рубля за кВт.ч (в зависимости от использования газовой или электрической плиты). То есть, текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30–50 процентов ниже экономически обоснованного", – отмети эксперт.

Колобов отметил, что в Москве тарифы на электроэнергию максимально приближены к экономически обоснованным.

"Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию в Москве составляет менее 1 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с газовой плитой, и менее 1,5 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с электроплитой", – добавил специалист.

Он подчеркнул, что на некоторых территориях в стране довести уровень до экономически обоснованного невозможно. Это изолированные и удаленные места. Там, экономически обоснованный уровень тарифа может достигать 40–45 рублей за кВт.ч.

Колобов добавил, что другие потребители пользуются электроэнергией по фактическим тарифам, а также оплачивают надбавку, которая компенсирует пониженные тарифы для льготных категорий. Кроме того, компенсируют льготные тарифы бюджет и генерирующие компании.

Уточняется, что система компенсации пониженных тарифов начала действовать около 30 лет назад. Однако доля населения в электропотреблении растет, а эта поддержка не является адресной.

"Льготные тарифы распространяются как на малообеспеченные слои населения, так и население с высокими доходами. В результате льготы получают те, кто в них не нуждается. Например, население, приобретающее жилье в современных новостройках и многоэтажных домах (квартиры с электроплитами), характеризуется высокими доходами, но оплачивает электроэнергию по более низким тарифам. Другим примером могут служить владельцы дорогих электрокаров, которые оплачивают электроэнергию для их зарядки по льготным тарифам", – заключил Колобов.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести дополнительные льготы для малоимущих по оплате электроэнергии. Такую меру примут в случае перехода на экономически обоснованные тарифы на электроэнергию для населения. Сделать это хотят, чтобы снизить объемы перекрестного субсидирования. Однако в этом случае тарифы повысят для обеспеченных граждан.

