Назван способ отличить специалиста по замене счетчиков от мошенника

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперт регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Артем Волков назвал способ отличить специалиста по замене счетчиков от мошенника, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что специалисты в этой сфере, в частности, представители либо управляющей компании, либо "Мосэнергосбыта", приходят к потребителям только по предварительным заявкам в заранее назначенный день и согласованное время.

Отличить мошенника предлагается по внешнему виду. Сотрудники "Мосэнергосбыта" работают в фирменной одежде, при себе у них есть официальные удостоверения. Волков предложил внимательно прочесть документ "гостя". Он предупредил, что часто злоумышленники представляются работниками Единого расчетного центра, однако такой организации не существует.

В Москве есть учреждение с похожим названием – ГБУ "Единый информационно-расчетный центр города Москвы", которое занимается общедомовыми приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения. При этом с личными визитами они не приходят.

Также вычислить мошенника можно по наводящими вопросами. Надо спросить, в какую квартиру он идет, откуда у него ваши контактные данные, или попросить информацию о вашем индивидуальном счетчике. Волков предположил, что переодетый злоумышленник, скорее всего, растеряется и замнется с ответом.

Он добавил, что, как правило, мошенники уже с порога "засыпают" потенциальную жертву технической и профессиональной терминологией. Чтобы сбить человека с толку, они могут ссылаться на несуществующие законы, постановления или же пугают финансовыми потерями.

Перед подписанием каких-либо документов и оплатой Волков посоветовал гражданам свериться с информацией на официальном сайте "Мосэнергосбыта" и на портале мэра Москвы. Для оказания платных услуг на месте специалист обязан иметь при себе кассовый аппарат и выдать чек, подтверждающий платеж. Эксперт призвал не оплачивать услуги без заявки и "на руки".

Накануне в столице стартовали работы по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. Более 500 тысяч новых счетчиков установят в городе до конца года.

Новые многотарифные счетчики смогут проработать 30 лет. Специалисты проведут работы бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах несет "Мосэнергосбыт".

Жителей заранее оповестят, когда проведут замену приборов. Работы можно запланировать на вечер или выходные. Помимо этого, информацию о сроках и порядке проведения работ разместят на стендах с объявлениями в подъездах и около домов.

