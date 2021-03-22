В Москве стартовала бесплатная замена электросчетчиков в жилых домах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице стартовали работы по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. Более 500 тысяч новых счетчиков установят в городе до конца года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, новые многотарифные счетчики смогут проработать 30 лет. Бирюков отметил, что специалисты проведут работы бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах несет "Мосэнергосбыт".
Бирюков добавил, что жителей заранее оповестят, когда проведут замену приборов. Работы можно запланировать на вечер или выходные. Помимо этого, информацию о сроках и порядке проведения работ разместят на стендах с объявлениями в подъездах и около домов. С графиком жители смогут ознакомиться на сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "Частным лицам/ Услуги", личном кабинете, а также мобильном приложении клиента компании.
Ранее заммэра рассказал, что за последние 11 лет в Москве не было ни подтоплений из-за весеннего паводка, ни аварий на сетях. Он отметил, что прошедшая зима запомнится рекордным осадками и сильными морозами, но городские службы выдержали удар. Столица в очередной раз смогла избежать аварий и отключений.
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