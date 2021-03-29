В квартирах москвичей бесплатно установят 500 тыс новых электросчетчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В квартирах москвичей бесплатно заменят старые или неисправные электросчетчики, сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

"С июля 2020 года ответственность за установку счетчиков электроэнергии в многоквартирных домах перешла к Мосэнергосбыту, и сейчас предприятие организует замену приборов там, где это необходимо. Всего в Москве до конца года планируется установить 500 тысяч новых приборов. Заменят счетчики на многотарифные модели со сроком службы 30 лет", – приводит слова депутата Агентство "Москва".

Он отметил, что замене подлежат неисправные счетчики и те, срок работы которых вышел.

Козлов попросил горожан заранее уточнить график замены электросчетчиков в своем доме. Сделать это можно на сайте Мосэнергосбыта, в личном кабинете клиента, а также в мобильном приложении. Информацию разместят и на стендах с объявлениями в подъездах и около домов. Депутат уточнил, что работы по замене приборов будут производить сразу во всем доме.

По его словам, все работы проводятся бесплатно и никаких дополнительных услуг рабочие предлагать не должны.

Ранее сообщалось, что в сервисе "Мои платежи" на mos.ru появилась возможность оплачивать счета за электричество. До этого пользователи могли заплатить за электроэнергию только через каталог услуг в категории "Жилье, ЖКУ, двор" или через виджет в личном кабинете.

В сервисе можно не только оплатить счета, но и передать текущие показания электросчетчиков с 15-го по 26-е число каждого месяца. Кнопка передачи показаний счетчиков размещена сразу под строкой выставленного начисления и активируется только в данный период.

